الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.
ويقود بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، المران المقرر له الخامسة مساء، في أول ظهور له بعد توليه المسئولية الفنية للفريق.
وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة مع موسيماني، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للحديث عن المرحلة المقبلة بعد توليه قيادة الفريق رسميًّا لمدة موسمين.
شهدت الجلسة الحديث عن العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلة الحالية، وتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني الجديد وتسهيل مهمته، لتحقيق تطلعات الجميع في الفترة المقبلة.
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