جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين في مباراة المصري أمس. وجاء ذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفني عن بعض الأمور الفنية في المباراة. Advertisements وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذين شاركوا في مباراة المصري أمس تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وخاض اللاعبون التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.

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