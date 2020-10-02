فخور| سيرجينو ديست يكشف سبب تفضيله برشلونة على حساب بايرن ميونخ

أعلن سيرجينو ديست لاعب برشلونة الجديد والمنتقل من أياكس أمستردام عن سبب تفضيله الفريق الكتالوني على حساب بايرن ميونخ الألماني.

وأصبح ديست أول دولي أمريكي، ينضم إلى برشلونة أمس الخميس، قادما من أياكس أمستردام في عقد سيبقيه لمدة طويلة في ستاد كامب نو.

وقال ديست في مؤتمر صحفي اليوم "أشعر بالفخر لكوني أول أمريكي ينضم لبرشلونة إنه حلم تحقق ولا أستطيع الانتظار لبدء التدريب مع زملائي الجدد"

ونشأ ديست في أكاديمية الشباب في أياكس وخاض 23 مباراة في الدوري وجذب اهتمام العديد من الأندية في أوروبا، واعترف بأنه رفض عرضا من بايرن ميونخ.

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وتابع لاعب برشلونة الجديد "بايرن فريق رائع واهتم بالتعاقد معي، لكني اتبعت ما قاله لي قلبي ولذلك وقعت لبرشلونة. أعتقد أنه كان قرارا صائبا. إنه يملك تاريخا كبيرا ولطالما أردت اللعب هنا".

ويعني انضمامه لبرشلونة أنه سيلعب تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، الذي حاول إقناع اللاعب البالغ عمره 19 عاما دون جدوى بتمثيل هولندا دوليا بدلا من الولايات المتحدة عندما كان مدربا لمنتخب بلاده.

وواصل اللاعب الشاب "اللعب تحت قيادة كومان كان مؤثرا بالطبع في قراري، لأنه هولندي وسيكون من السهل التواصل معه".

وقد يخوض ديست أولى مبارياته مع برشلونة بعد غدٍ الأحد، عندما يستضيف إشبيلية.