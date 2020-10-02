الرياضة

شباب الزمالك ينتظمون في تدريبات الفريق الأول

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انتظم اللاعبون الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، والمقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي.

وشارك كل من "حسام أشرف وأسامة فيصل وسيف جعفر وياسين مرعي ومحمد حسام بيسو  وحاتم سكر" في التدريبات تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق.

وحضر أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، مران اليوم، لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة في كأس مصر .

وطالب امير مرتضي، الجميع، بالتركيز في المباريات، خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا وإفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة، الإثنين المقبل، في دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

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