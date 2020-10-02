شاهد | موسيماني: تدريب نادي القرن شرف كبير.. وأعرف الكثير عن لاعبي الأهلي

أجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب وصوله في الثالثة من صباح اليوم، حوارا خاصا للموقع الرسمي للنادي.
ما الدوافع التي جعلتك توافق على عرض الأهلي؟
إنها فرصة كبيرة أن أنضم لأسرة الأهلى؛ لأنه نادٍ عظيم، وشرف كبير بالنسبة لي الانضمام له.. وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي الأهلي وجماهيره.
كيف ترى فريق الأهلي في الوقت الحالي؟
لا أستطيع التحدث كثيرا عن الفريق في الوقت الحالي؛ لأنني وصلت للتو.. لكن في كل الأحوال لدي فكرة جيدة عن الفريق، فقد واجهت الأهلى مع صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال وأعرفه من خلال مواجهتنا السابقة معه، لكن عند العمل مع الفريق.. بالتأكيد سيكون لي رأي مختلف، خاصة عندما أتعامل مع اللاعبين عن قرب.
هل كنت تتابع مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة؟
لم أشاهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، ولم أكن متابعا جيدا للدوري المصري، فقد كان كل تركيزي مع فريق صن داونز الذي كان يخوض بطولتي الدوري والكأس في جنوب إفريقيا، وكنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام.
ما الذي يميز لاعبي الأهلي من وجهة نظرك الفنية؟
أنا أعرف فريق الأهلي لديه شخصية عظيمة، ولاعبوه يملكون مقومات البطولة، ولديهم روح كبيرة، ودائما ما يقاتلون لتحقيق الفوز، لكن بالتأكيد أكبر الأندية في العالم لديها مميزات، ولديها أمور أخرى في حاجة للتحسين.
ما رأيك في أداء الأهلي على المستوى المحلي؟
الأهلي كان رائعا على المستوى المحلي، بدليل أنه حقق لقب الدوري بأداء مقنع، وبفارق كبير من النقاط، قبل انتهاء المسابقة بعدة مباريات.
هل الأهلي يستطيع تحقيق دوري أبطال إفريقيا؟
الأهلى فريق قوي، وقادر على تحقيق لقب دوري الأبطال؛ لأنك إذا نجحت في الوصول إلى نصف النهائي، فهذا يعني أنك قادر على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.
هل مباريات الدوري المتبقية كافية لتوصيل فكرك الفني للاعبين قبل مواجهة الوداد؟
هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، وهو ما سيعطيني فكرة عن اللاعبين، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هم الأشخاص المتواجدون مع الفريق، والمدربون المساعدون كذلك سيساعدوني على التركيز في كل ما نحتاجه خلال نصف نهائي الأبطال؛ فلا يوجد وقت للبدء من جديد، ونحن نحتاج للتركيز في مواجهتي نصف النهائي لاستكمال البطولة، وبعد ذلك يمكننا النظر إلى احتياجات الفريق، وأنا أعتمد الآن على المدربين المساعدين وعلى كل الأشخاص الموجودين في النادي، وعلى اللاعبين الكبار في الفريق حتى نحافظ على ما وصلنا إليه، أنا لست هنا لتغيير أي شيء، الآن نحن في نصف النهائي وعلينا التركيز على بلوغ المباراة النهائية.
كيف كان وداعك للاعبي صن داونز وإدارته؟
لقد تحدثت مع لاعبي صن داونز وقلت لهم إن تدريب الأهلي هو حلم بالنسبة لي، وإنها فرصة مهمة جدا في مسيرتي التدريبية، واستأذنت الإدارة ، ورئيس الأهلي تحدث معي بوضوح أن موافقة نادي صن داونز ورئيسه شرط رئيسي لإتمام التعاقد إحتراما للعلاقة الوطيدة بين الناديين.
ما الفرق بين الأهلي وصن داونز؟
صن داونز نادٍ كبير، ولكن هناك فارق كبير بين الناديين على مستوى الثقافة والتاريخ والقيمة فالنادي الأهلي تأسس قبل 100 عام، وهذا ما يجب علينا احترامه، علينا النظر إلى الشعار والنجوم الموجودة فوقه والنجوم الموجودة تحت النسر، وهذا التاريخ يدعو للاحترام، حقا العمل مع هذا النادي العظيم فرصة كبير بالنسبة لي.
كيف ترى فرصة التدريب خارج جنوب إفريقيا؟
مدربو كرة القدم أشخاص محترفون، ومثلما قام بيب جوارديولا بالرحيل عن إسبانيا والتدريب في ألمانيا وإنجلترا، رغم اختلاف الثقافة واللغة، كذلك بكل تأكيد أنا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن كرة القدم لعبة عالمية وهي واحدة في كل مكان، ونحن نتابعها أيا كان مكانها.
ما هي رسالتك لجمهور الأهلى؟
.. بيتسو أهلاوي ..
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