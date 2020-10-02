الرياضة

الإنتاج الحربي يباغت حرس الحدود بـ الهدف الأول

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تقدم فريق الانتاج الحربي بـ هدف مفاجىء في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة المقامة حاليا امام حرس الحدود على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز عبد الرحمن شيكا هدف الانتاج الحربي، عن طريق هجمة منظمة رائعة.

ويسعى طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق فوزه الثانى منذ العودة لتدريب الفريق بعدما حقق فوزا وتعادلا وخسارتين منذ توليه المسئولية قبل أسبوعين في محاولة للهروب من الهبوط الذى بات أقرب فريق إليه بعد طنطا الذى هبط رسميا ونادى مصر الذى يقترب من الهبوط.

وفي المقابل يأمل مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى في تجاوز أثار رباعية دجلة وتحقيق فوز يساهم في دفعه لمنطقة الأمان بالوصول للنقطة 37 مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

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ويطمح الإنتاج الحربي في خطف الثلاث نقاط من كتيبة طارق العشري في مباراة اليوم للارتقاء إلى المركز التاسع، وضمان البقاء بنسبة كبيرة في مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، انتهت بفوز الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 11 في في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15.

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