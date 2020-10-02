وزير الرياضة ينيب مساعده لاستقبال ميار شريف بمطار القاهرة .. غدًا

أناب دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مساعده دكتور عمرو الحداد لاستقبال ميار شريف بطلة مصر في التنس وفتاة مصر الذهبية غدًا السبت والتي تصل الي مطار القاهرة الدولى في تمام الساعة الثامنة مساءً قادمة من إسبانيا ، بعد تحقيق انجازا تاريخيًا للتنس المصري في بطولة رولان جروس أحد البطولات العظمي في التنس.

ونجحت ميار شريف في حفر أسمها بالذهب فى عالم التنس بعد تحقيقها انجاز تاريخي، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصري تصل إلى الدور الرئيسي من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة ، فضلًا عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية، بلاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الـ 172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التى قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم فى الدور الأول من بطولة رولان جاروس.

وخسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف بنتيجة 2-1 ضد كارولينا في المجموعات لكنها قاتلت وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميا، وضع ميار في مستوي ومصاف النجمات العالمية في اللعبة، وضمن لها لقب "فتاة التنس الذهبية"، وحب الشعب المصري.