15 إصابة بفيروس كورونا داخل نادي الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، إصابة لاعبه الجزائري إلياس الشتي بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المصابين حتى اليوم الجمعة، داخل فريق باب سويقة، 15 شخصا.

وأوضح الترجي، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن نتائج التحاليل جاءت إيجابية في انتظار ظهور نتائج تحاليل باقي اللاعبين.

وكان الترجي أعلن عن إصابة كامل أعضاء الجهاز الفني والطبي للفريق، وفي مقدمتهم المدرب معين الشعباني، بالفيروس.

وبدأت أغلب الإصابات بالظهور بعد خوض الفريق لمباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس يوم الأحد الماضي ضد الاتحاد المنستيري.

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ويخضع جميع المصابين إلى الحجر الصحي قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر لانطلاق مسابق الدوري يوم 24 من الشهر الجاري.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الترجي إلى 15 مصابا، منهم خماسي الجهاز الفني، المدرب معين الشعباني ومساعديه مجدي تراوي وعثمان النجار ومدرب الحراس الناصر شوشان والمعد البدني محمد صبري البوعزيزي.

كما أصيب 6 لاعبين من الفريق، وهم أمين بن حميدة، زياد بالريمة، أمين المسكيني، علاء المرزوقي، كوامي بونسو، إلياس الشتي.

وانتقلت العدوى أيضًا إلى طبيب الفريق الدكتور ياسين بن أحمد، وثلاثي العلاج الطبيعي، سيف الدزيري ولسعد العماري وخميس العلوشي.