الرياضة

المصري التونسي هيثم حسن ينتقل لـ فياريال الإسباني

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أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب هيثم حسن قادمًا من شارتوه الفرنسي.

وقدم نادي فياريال الإسباني هيثم حسن، البالغ من العمر 18 عامًا، اليوم الجمعة لوسائل الإعلام، بعد التعاقد معه قادمًا من شارتوه الفرنسي.

ويحق لـ هيثم حسن تمثيل أحد المنتخبين المصري أو التونسي باعتبار أن والديه من أصول مصرية وتونسية.

وسيبدأ هيثم حسن مشواره مع فريق فياريال مع الفريق الثاني في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن هيثم حسن تتم متابعته من الجهاز الفني للمنتخب المصري من أجل ضمه في المستقبل.

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