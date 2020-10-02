شاهد.. موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ وقمصان بـ التتش وعودة لطفي وأجاي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب الفريق، وموسيه ماتلابا، محلل الأداء، على هامش المران الأول تحت قيادته، بعد قرار مجلس الإدارة أمس بتعيينه مديرًا فنيًّا للفريق.
وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الخطوط العريضة عن المرحلة المقبلة والتحديات الصعبة محليًّا وإفريقيًّا.
وقاد موسيماني وجهازه المعاون المران الأول للفريق، بعد وصولهم إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتولي مهمة القيادة الفنية.
وقاد كابيلو، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الجديد، للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.علي لطفي ينتظم في مران حراس المرمى بالأهلي
وانتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة، بعد تخلصه من فيروس كورونا وتنفيذه البرنامج التأهيلي.
وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لحراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، مساء اليوم، في أول مران يقوده الجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني.
وأدي جونيور أجايي، تدريبات منفردة اليوم، في بداية تحضير الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ، الأحد.
واكتفى أجايي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل انطلاق مران الفريق المسائي.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.
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