شاهد.. موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ وقمصان بـ التتش وعودة لطفي وأجاي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع ‏سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب الفريق، وموسيه ماتلابا، محلل الأداء، على هامش المران الأول تحت قيادته، بعد قرار مجلس الإدارة أمس بتعيينه ‏مديرًا فنيًّا للفريق.‏

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الخطوط العريضة عن المرحلة المقبلة ‏والتحديات الصعبة محليًّا وإفريقيًّا.

وقاد موسيماني وجهازه المعاون المران الأول للفريق، بعد وصولهم إلى القاهرة في الساعات الأولى ‏من صباح اليوم الجمعة، وتولي مهمة القيادة الفنية.‏

وقاد كابيلو، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الجديد، للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.علي لطفي ينتظم في مران حراس المرمى بالأهلي

وانتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة، بعد تخلصه من فيروس كورونا وتنفيذه البرنامج التأهيلي.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لحراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، مساء اليوم، في أول مران يقوده الجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني.

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وأدي جونيور أجايي، تدريبات منفردة اليوم، في بداية تحضير الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ، الأحد.

واكتفى أجايي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل انطلاق مران الفريق المسائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.