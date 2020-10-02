5 وجهات محتملة لـ رينيه فايلر بعد الرحيل عن النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، عن إنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

فايلر رحل عن الأهلي بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة، وذلك بحسب ما ذكره بيان النادي.

فايلر لم يحظ بثقة مسئولي الأهلي لما طلبه في مرحلة هامة من الموسم، ما أثار الشكوك حول إمكانية اتفاقه مع نادي آخر والرحيل عن الأهلي، لتفضل إدارة النادي الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية معه وفقًا لعقده في النادي الذي يسمح بذلك في أول أسبوع من شهر أكتوبر بشكل مجاني.

وفي هذا التقرير، نستعرض 5 وجهات محتملة لـ فايلر بعد الرحيل عن الأهلي

بيراميدز

ارتبط اسم فايلر كثيرًا بالانتقال لتدريب نادي بيراميدز رغم نفي مسئولي ذلك الأخير، ولكن بعد رحيله عن الأهلي، أصبح الطريق ممهدًا أمامهم للتوقيع معه بوساطة من شريف إكرامي المنضم حديثًا للفريق قادمًا من الشياطين الحمر.

بيراميدز يبحث منذ مدة على مدير فني جديد خلفًا للكرواتي أنتي تشاتشتش الذي لا يلبي طموحاتهم ولم يظهر الفريق معه بشكل قوي منذ عودة الدوري بعد توقف الكورونا.

بيراميدز قد يكون دخل في مفاوضات بالفعل لتدريب فايلر أثناء تواجده في الأهلي، وما يرجح ذلك هو تمديد حجز إقامته في الفندق الذي كان يمكث فيه في القاهرة رغم سفره لسويسرا

ألميريا الإسباني

ألميريا الإسباني والمملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد يكون الوجهة المقبلة لرينيه فايلر.

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ألميريا يبحث عن الصعود لليجا بعد فشله في ذلك العام الماضي، وقد يكون فايلر الخيار الأفضل لـ تركي آل الشيخ من أجل تحقيق هدفه

جراسهبورز السويسري

جراسهوبرز السويسري وجهة أُخرى محتملة لـ فايلر، فالمدرب أراد السفر لـ زوجته في سويسرا والتي رفضت البقاء في مصر.. أسباب رحيل فايلر هي أسرية في الأساس، لذا فأن تدريبه فريقًا في بلاده قد يكون أمرًا منطقيًا وجراسهوبرز قد يكون أقرب الأندية لذلك بعد أن ربطته التقارير بالفعل لتدريبه.

جينت البلجيكي

جينت البلجيكي طلب التعاقد مع فايلر بحسب الصحف هناك، الفريق يبحث عن مدرب فني قوي بعد أن ظهر الفريق الفترة الماضية بشكل ضعيف، حتى أنه خسر فرصة الصعود لدوري أبطال أوروبا.

فايلر كانت لديه في بلجيكا وقاد أندرلخت للتتويج بالدوري، لذا فربما نرى له عودة هناك مع جينت تلك المرة.

المنطقة العربية

فايلر حقق الدوري مع الأهلي قبل 6 جولات من النهاية، ووصل معهم لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان مدربًا رائعًا أداءً ونتيجة، لذا فأن كل الأعين في المنطقة العربية كانت موجهة نحوه، والآن ومع رحيله مع الأهلي قد يكون هدفًا للفرق الإماراتية أو السعودية الراغبة بالتعاقد مع مدرب قوي مثل فايلر.