طرح مشروعات استثمارية بمراكز شباب الرواجح والاقالته بمحافظة الأقصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بمركزي شباب الرواجح والاقالته بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب. في مركز شباب الرواجح ؛ تم طرح منطقة ترفيهية واجتماعية وخدمية تضم حمام سباحة واكوابارك مائية ومطعم وسوبر ماركت وقاعة مناسبات وملحقاتها. بينما في مركز شباب الاقالته ؛ تم طرح منطقة رياضية وترفيهية وخدمية تضم حمام سباحة وملحقاته و2 ملعب خماسي وكافتيريا وقاعة مناسبات وملحقاتها. يذكر أن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة يتم من خلاله استثمار المساحات غير المستغلة بالمراكز وانشاءها بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بدون أي تكلفة علي الوزارة أو المركز بالعكس بيتم دفع قيمة حق انتفاع سنوي للمركز لتنمية موارده الذاتية.

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