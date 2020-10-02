«تراي ماتش» في مران الأهلي .. وتوجيهات خاصة للاعبين من موسيماني

أجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقاد موسيماني وجهازه المعاون مران الفريق اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات في الشق الهجومي.
وانتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة، بعد تخلصه من فيروس كورونا وتنفيذه البرنامج التأهيلي.
وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لحراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، مساء اليوم، في أول مران يقوده الجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني.
وأدي جونيور أجايي، تدريبات منفردة اليوم، في بداية تحضير الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ، الأحد.
واكتفى أجايي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل انطلاق مران الفريق المسائي.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.
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