تكريم سيزا وتوماس بينكيل قبل مران الأهلي وظهور متولي

حرص الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ولاعبو الفريق، قاموا بتكريم ثنائي الجهاز الفني السابق، ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، وذلك بعد انتهاء مهمة الجهاز رسميًّا مع الفريق.

وقام الجهاز الإداري بإحضار «تورتة» للثنائي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وظهر محمود متولي، لاعب الفريق في النادي اليوم، الجمعة، على هامش المران المُقام حاليا باستاد التتش.

وجاء ظهور متولي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع، قبل أن يظهر في النادي اليوم، ويعقد جلسة مع الجهاز الطبي للفريق، الذي حرص على الاطمئنان على اللاعب ومعرفة حالته.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب بعد غدٍ الأحد، في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، التي توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي.