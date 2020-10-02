مهاجم ليفربول ينتقل لـ شيفيلد يونايتد

ورحب شيفيلد بلاعبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة وقيادة النادي لتحقيق مزيد من الانتصارات.
وعبر بريوستر عن سعادته بالانتقال لـ شيفيلد يونايتد، كما بعث برسالة وداع لجمهور ليفربول عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.
وقدرت التقارير الصحفية الصفقة بـ 23.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لوضع ليفربول بند يسمح بإعادة شرائه يستمر لـ 3 سنوات منذ وقت انتقاله لـ ِشيفيلد، مع حصوله على نسبة 15% من قيمة بيعه مستقبلًا لـ أي نادي.
وتم تصعيد بريوستر للفريق الأول لكنه لم يستطع حجز مقعده كأساسي مع رفاق محمد صلاح.
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