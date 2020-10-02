في ذكرى أكتوبر.. الإسماعيلية للميني فوتبول تكرم أسر الشهداء.. صور

حرصت مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول، برئاسة المهندس أحمد عبدالخالق، على زيارة أسر شهداء الوطن في ذكرى إنتصارات أكتوبر،. وتكريم أهالي شهداء المحافظة، الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم من أجل الوطن سواء شهداء الجيش أو الشرطة.

ويسعى الاتحاد المصري للميني فوتبول تخليد ذكري الشهداء وتكريم أهاليهم والتواصل معهم، وذلك واجب ولزاما عليه وعلي كل الاتحادات الرياضية في مصر.

وتولى المهندس أحمد عبد الخالق رئيس منطقة الإسماعيلية مهمة تكريم أهالي الشهداء، وذلك بمعاونة نانسي القاضي رئيس اللجنة الإعلامية لمنطقة الإسماعيلية.

وتسلمت الدكتورة رضوى جعفر، أرملة الشهيد مصطفى الخياط، التكريم من مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول.

الشهيد عقيد أركان حرب مصطفى محمد نجيب الخياط، الملقب بأسد الصاعقة، والمجموعة 777 قتال، ورئيس عمليات الكتيبة 143 صاعقة، من مواليد الإسماعيلية عام (1981)،وتميز في المجال الرياضي وحصد العديد من البطولات فى السباحة بالزعانف، ومثل مصر فى الكثير من المحافل الدولية.

Advertisements

وودع الحياة وهو صائم في السادس عشر من أبريل 2018، أثناء مداهمة الإرهابيين داخل سيناء.

كما قام مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول زيارة وتكريم أسرة الشهيد الشهيد ملازم أول أحمد فوزى عمارة ابن محافظة الإسماعيلية الذى استشهد٢٧ فبراير عام ٢٠١٨ فى إحدى العمليات العسكرية بسيناء.

وتسلم درع التكريم فوزي عمارة والد الشهيد البطل.

وشهد التكريم حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجان والذي قاموا بدور و ناصر هريدي رئيس اللجنة الطبية و خالد عزب رئيس لجنة شؤن اللاعبين و محمد جاد المدير التنفيذي.