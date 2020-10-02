رينيه فايلر يغازل جماهير الأهلي بعد الرحيل عن النادي .. شاهد

وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الاهلي رسالة للجماهير عبر صفحته علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب فايلر لجماهير النادي الأهلي قائلا: "لن ننسى أبدا هذا الدعم أحبك يا جمهور الأهلي ❤️".. ونالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر، رحل عن تدريب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء الماضي بعد نهاية مواجهة الترسانة في منافسات بطولة كأس مصر.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.



Advertisements

أعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، عن إنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.



فايلر رحل عن الأهلي بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة، وذلك بحسب ما ذكره بيان النادي.

