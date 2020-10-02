على رأسها السعيد وأنطوي.. تعرف على قائمة بيراميدز لمباراة المقاصة

أعلن الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته المختارة لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز، ضيفا على نظيره مصر المقاصة في الثامنة والنصف من مساء غد السبت، على استاد الجبل الأخضر في إطار لقاءات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني- محمود حمادة - إبراهيم عادل خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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