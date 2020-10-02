الرياضة

إصابة ساديو ماني بـ فيروس كورونا

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أكدت وسائل إعلام سنغالية، اليوم الجمعة، إصابة ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس المستجد " كوفيد 19".

الإعلام السنغالي أكد أن ماني أصيب بفيروس كورونا، وأنه قد يكون التقط العدوى من زميله المصاب في الفريق، الإسباني تياجو ألكانتارا.

وغاب السنغالي ساديو ماني عن تدريبات ليفربول اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج".

وكان نادي ليفربول قد أعلن هذا الأسبوع عن إصابة الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ويلاقي ليفربول نظيره أستون فيلا يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي " بريميرليج" اليوم الجمعة عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في المسابقة عن شهر سبتمبر، وجاء على رأس المرشحين ساديو ماني لاعب ليفربول.

وقاد ماني فريقه ليفربول للفوز على تشيلسي في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي بتسجيله هدفين.

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