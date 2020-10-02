خطف فريق الإسماعيلي نقطة ثمينة فى الوقت القاتل أمام نظيره سموحة والتي انتهت بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. بدأ الفريقان المباراة هادئة من حيث التمريرات القصيرة فى وسط الملعب واعتمدوا علي اللعب عن طريق الأطراف. وجاء هدف سموحة فى الدقيقة 48 عن طريق رجب نبيل بعد تنفيذ ركنية مستغلا خروج حارس مرمي الإسماعيلي فى المرمي ويقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك على الفور. إهدار سموحة ركلة الجزاء فى الدقيقة 83 عن طريق إسلام جمال. ونجح عبدالرحمن مجدى فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 96 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى إلى النقطة 35 ويقفز الي المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 44 ويقفز للمرتبة الخامسة. وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كلا من: Advertisements حارس مرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أحمد أيمن. خط الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف – عمر الوحش – بيكيتى سيلفا – همام طارق. خط الهجوم .. محمد حمدى زكى على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمد نصر – محمد الشامى – نادر رمضان – محمد صادق – أحمد مدبولى – محمد بيومى – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدى يذكر أن سموحة دخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة وضم أحمد سامي 24 لاعبا هم كل من " الهاني سليمان ،عمر صلاح ، أحمد الشيخ فى حراسة المرمى ، السيد فريد ، و محمد كوفى ، و رجب نبيل ، و محمد عبد المنعم ، و احمد جمال ، و كريم يحيى ، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد الترهونى، إضافةً إلى محمود معاذ فى خط الدفاع.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهدف صاروخي.. الإسماعيلي يخطف نقطة ثمينة في الوقت القاتل أمام سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.