كورونا يتوغل من جديد .. تأجيل بطولتي العالم للناشئات والآنسات لكرة اليد

أربكت الموجة الثانية لفيروس كورونا في أوروبا حسابات الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بأوروبا مع دخول فصل الشتاء هناك وانخفاض درجات الحرارة هناك .

ورغم الإجراءات الاحترازية لتأمين لاعبي ولاعبات المنتخبات المشاركة في البطولات الدولية والعالمية في كرة اليد وفقا للوائح الإتحاد الدولي التي أرسلها لجميع منتخبات الدول المشاركة في بطولاته، إلا أن مجلس إدارة الإتحاد الدولي قرر تأجيل بطولتي العالم للناشئات تحت ١٨ للناشئات والتي كان من المقرر إقامتها في كرواتيا أواخر العام الحالي لتقام العام المقبل .

كما قرر الإتحاد الدولي تأجيل بطولة العالم للانسات تحت ٢٠ عاما والتي كان المقرر إقامتها الشهر المقبل في رومانيا إلي العام المقبل ٢٠٢١ .

وقال الإتحاد الدولي في قراره أنه سيتم التنسيق مع الدول المضيفة لبطولتي العالم من حيث الإعداد لإقامة البطولتين خلال العام المقبل مع حفظ حقوق اللاعبات المشاركات في البطولة وفقا لأعمارهم السنية في البطولتين في الموعد الجديد بنفس الشروط المحددة وقت إقامة البطولة العام الحالي

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على صعيد آخر تتواصل مباريات الدور الأول للموسم الجديد لدوري كرة اليد للمحترفين بمجموعتيه الأولى والثانية، حيث يحل الأهلي ضيفا على فريق الشمس في الساعة السادسة مساء فيما يستضيف الزهور علي ملعبه منافسه المعادي ويلعب البنك الأهلي مع بورسعيد على ملعب الأخير ببورسعيد في التوقيت نفسه وذلك في المجموعة الثانية بالمسابقة .

وفي المجموعة الأولى تقام اليوم أيضا ثلاث مباريات الأولى بين الطيران وهيليوبوليس بملعب الإنتاج الحربي والثانية بين طلائع الجيش والجزيرة علي ملعب الأخير بصالة ميت عقبة التي يؤجرها بسبب عدم وجود صالة مغطاة بملعب الجزيرة وتقام كلا المباراتين في الساعة السادسة مساء .

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة سموحة وبترول أسيوط على ملعب الأول في الرابعة عصرا .