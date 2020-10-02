ريال مدريد في مجموعة الموت.. هل يستطيع النجاة؟

ويتوجب على ريال مدريد الحذر من الفرق التي وقع معها في المجموعة وعدم الاطمئنان لكون التأهل للدور الموالي من نصيب المركزين الأول والثاني في المجموعة.
ومع مرور الأيام واقتراب الميركاتو الصيفي من الإغلاق دون وجود صفقات جديدة لعلاج مشاكل الريال، يتوجب على زيدان إخراج الفريق من الحالة التي يعيشها ورفع مستوى أداء اللاعبين المتواجدين حاليًا.
ومع وجود فريقين مثل شاختار وجلادباخ في مجموعة الريال، قد نرى من بعيد أن النادي الملكي يمكنه العبور لدور الستة عشر حتى لو في خانة الوصيف خلف إنتر ميلان، لكن كتيبة اللوس بلانكوس عليها الحذر ، فالفرق الأوروبية أصبحت أكثر طموحًا في الآونة الأخيرة، لم لا والنسخة الماضية عرفت وصول لايبزيج الألماني وأتالانتا الإيطالي لمراحل بعيدة في المسابقة.
حتى شاختار نفسه يملك خبرة اللعب في دوري الأبطال ويجيد التأهل للأدوار التالية في معظم الأحيان، في حين أن جلادباخ يمكن اعتباره خصمًا غير سهلًا بالنظر لما يقدمه الفريق في الدوري الألماني.
من جانبه قد يأخذ مدرب إنتر ميلان مواجهة ريال مدريد كتحد خاص له خاصةً أنه كان على مقربة من تولي تدريب ريال مدريد في الفترة الماضية لكن نجوم غرفة ملابس الملكي وقفوا ضد فكرة تعيينه في منصب المدير الفني.
كونتي قد يتجه لإثبات نفسه ضد نجوم ريال مدريد على وجه التحديد لكي يثبت لهم أنهم كانوا على خطأ برفض فكرة الاستعانة به لتدريبهم ناهيك عن تطور النيراتزوري معه بشكل واضح في الدوري الإيطالي في الأشهر الماضية، و كما قال المدرب بنفسه مؤخرًا ، الفريق استعاد هيبته محليًا ، ما يجعله يسعى لفعلها على المستوى القاري باستعادة الهيبة الأوروبية.
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