رسميًا.. ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بـ فيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، إصابة لاعبه السنغالي ساديو ماني بفيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19".

نادي ليفربول نشر بيانًا رسميًا أكد فيه أن ماني جاءت عينته للكشف عن فيروس كورونا إيجابية؛ لتثبت إصابته بالوباء المتفشي.

وأشار نادي ليفربول إلى أن ماني سيخضع للعزل الطبي في منزله، واتخاذ كافة الإجراءات الموضوعة في البروتوكول من أجل تعافيه من المرض.

وأكدت تقارير سنغالية منذ قليل إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول قد تم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا مطلع هذا الأسبوع.