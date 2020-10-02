فرجاني ساسي يضغط على الزمالك للموافقة على انتقاله للتعاون السعودي.. فيديو

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك يضغط على مسؤولى ناديه من أجل السماح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، والحالى للتعاون السعودي يجري اتصالات مكثفة مع ساسي من أجل اقناعه بالانتقال للدورى السعودي، وهو ما يرحب به اللاعب في ظل المقابل المادي الذى سيحصل عليه سنويًا.

وأوضح عمر ربيع أن عقد ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد فى يناير المقبل دون الحصول علي موافق مسؤولي ناديه.

كان اتحاد الكرة قد قرر إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط. ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أى فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا. Advertisements أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه. وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده فى الدقيقة 36. ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك فى مباراتي الرجاء المغربي بنصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية. وتنتظر لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي وصول تقرير حكم اللقاء امين عمر تمهيدا للاطلاع على الواقعة ورفع الأمر إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال الواقعة.

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