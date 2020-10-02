أخبار الأهلي.. الوداد المغربي يصارع الأحمر على ضم يوسف البلايلي.. ورينيه فايلر يغازل جماهير الأهلي بعد الرحيل عن النادي

نشر موقع دوت الخليج مجموعة من أخبار الأهلي والتى نرصد لكم أبرزها الآن.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على إيقاف المران أكثر من مرة، لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمة.

حرص الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ولاعبو الفريق، قاموا بتكريم ثنائي الجهاز الفني السابق، ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، وذلك بعد انتهاء مهمة الجهاز رسميًّا مع الفريق.

وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الاهلي رسالة للجماهير عبر صفحته علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي الوداد المغربي دخل على خط المفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.