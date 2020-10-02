خاص.. كواليس خناقة مدبولي ومدرب الأحمال عقب مباراة الإسماعيلي وسموحة

شهدت مباراة الإسماعيلي وسموحة، مشادة كلامية بين أحمد مدبولي نجم الدراويش ومدرب أحمال الفريق. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة ال٣١ من عمر مسابقة الدوري العام. وعلم موقع "دوت الخليج" أن المشادة وقعت بسبب حالة الاحتقان والضغط الذي يعاني منها الإسماعيلي الفترة الجارية، وتراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري. Advertisements وعلى الفور تدخل أحمد العجوز مدير الكرة بالفريق، لإحتواء الموقف سريعًا. يذكر أن مدبولي نجح في إحراز هدف الفوز في المباراة السابقة من عمر مسابقة الدوري. ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الانتاج الحربي الثلاثاء المقبل من عمر المسابقة المحلية

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