هوجو بروس يعلن مفاجأة: رفضت تدريب الزمالك لاشتراطهم وصافة الدوري وبطولة أفريقيا

تحدث هوجو بروس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، عن حقيقة اقترابه من تدريب نادي الزمالك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق الأبيض وقبل تولي البرتغالي جيمي باتشيكو.

وأكد بروس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك تواصل معي في الأسبوع الماضي ولكني رفضت العرض بسبب خطورة الموقف وهو 3 أسابيع فقط من أجل حصد لقب إفريقيا".

وتابع: "هناك مخاطرة كبيرة وهي حفظ اللاعبين في 3 أسابيع فقط بالإضافة للمنافسة على المركز التاني مع بيراميدز رغم أن الناديين مستواهم متقاربين".

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وشدد: "لو كنت قبلت عرض الزمالك لكان هناك مخاطرة كبيرة على اسمي حال الإخفاق في الترجبة وهو ما سيؤثر على مشواري واسمي التدريبي".

وأضاف ، ان لم يتم التواصل معي نهائيًا بشأن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر .

واختتم ، عرضت السيرة الذاتية الخاصة بي على المنتخب المصري عن طريق وكيل أعمالي ولكن لم يتحدث أي شخص معي من بعدها .