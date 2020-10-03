مساعد فايلر: رحل لظروف شخصية وموسيماني سيحقق نجاحات كبيرة

تحدث شعيب صيكوك، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن أسباب رحيل رينيه فايلر عن القلعة الحمراء.

وأكد شعيب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " فايلر رحل عن الأهلي لظروف شخصية ولتأجيل مباريات افريقيا".

وتطرق شعيب في حديثه عن تعاقد الأهلي مع الجنوب إفريقي موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

وقال مساعد فايلر: "موسيماني مدرب جيد للغاية واعتقد أنه سيحقق نجاحات مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة".

وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الاهلي رسالة للجماهير عبر صفحته علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب فايلر لجماهير النادي الأهلي قائلا: "لن ننسى أبدا هذا الدعم أحبك يا جمهور الأهلي ❤️".. ونالت إعجاب متابعيه.

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يذكر أن السويسري رينيه فايلر، رحل عن تدريب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء الماضي بعد نهاية مواجهة الترسانة في منافسات بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

أعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، عن إنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

فايلر رحل عن الأهلي بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة، وذلك بحسب ما ذكره بيان النادي.

فايلر لم يحظ بثقة مسئولي الأهلي لما طلبه في مرحلة هامة من الموسم، ما أثار الشكوك حول إمكانية اتفاقه مع نادي آخر والرحيل عن الأهلي، لتفضل إدارة النادي الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية معه وفقًا لعقده في النادي الذي يسمح بذلك في أول أسبوع من شهر أكتوبر بشكل مجاني.