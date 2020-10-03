هل ينتقل فايلر لتدريب بيراميدز؟ شعيب صيكوك يكشف

تحدث شعيب صيكوك، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن أسباب اختفائه عن تدريبات النادي الأهلي في الشهور الماضية، خاصة بعد عودة المسابقة بسبب كورونا.

وأكد شعيب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استمراري في المغرب بطلبات من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ من أجل متابعة الوداد المغربي".

وتطرق شعيب، في حديثه، عن أسباب رحيل رينيه فايلر عن الأهلي "فوجئت من رحيل فايلر، والجميع كان سعيدًا ولم نفكر في الرحيل".

وعن اقترب فايلر من الانتقال إلى بيراميدز، قال: "لا أعتقد أن هناك مفاوضات بين فايلر وبيراميدز، وفايلر لن يعود إلى مصر لتدريب أي فريق".