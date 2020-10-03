أسامة خليل: عدلي القيعي صديقي والمناظرة بيننا ستكون في صالح الرياضة

أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أنه ليس هناك عداوة شخصية بينة وبين المهندس عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، وهو يحترمهما كثيرا علي المستوي الشخصي والمهني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج وبكل صراحة" ما بيني وبين القيعي والمنيسي هو فقط إختلاف في وجهات النظر، وليس هناك معارك شخصية، وعندما طالبت مناظرة عدلي القيعي كان من أجل الصالح العام للكرة المصريك وليس لإثارة الفنتة".

وأكمل "تجمعني صداقة قوية مع القيعي وتحدث معي بشأن المناظرة بيننا وأكد لي أن إدارة قناة الأهلي لا تسمح بهذا الأمر حاليا وسيتم تحديد موعد محدد عندما تكون هناك فرصة لهذا اللقاء".

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وأختتم "طالبت أن تكون المناظرة داخل قناة الأهلي، لأن الهدف منها هو إفادة الكرة المصرية فقط وليس أي أمر أخر، وأحترم النادي الأهلي كاملا ومؤسساتة لأنهم فخر الرياضة المصرية".

وكان أسامة خليل، نجم الإسماعيلي السابق، رحب بدعوة عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، بقبول مناظرة التحدي على شاشة القلعة الحمراء؛ قبل أن يتراجع الأخير عن المغامرة.

يذكر أن أسامة خليل، أعلن عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المهندس عدلى القيعي أجرى اتصالا هاتفيا به؛ ليعلن التراجع والانسحاب من المناظرة معه فى قناة الأهلي منذ فترة.