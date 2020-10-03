قال أحمد صالح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه وقع عقدًا لمدة 6 مواسم مع الزمالك مع نهاية الألفية الماضية.
وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"كنت أول لاعب في تاريخ الزمالك يوقع عقد ممتد لمدة 6 مواسم متتالية".
وأضاف:"حصلت على 200 ألف جنيه خلال المواسم الستة ودفعت 50 ألف من جيبي الخاص لنادي البلدية من أجل ارتداء القميص الأبيض".
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أمس جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين في مباراة المصري والتى انتهت بفوز الفريق الابيض بهدف دون رد ، وجاء ذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفني عن بعض الأمور الفنية في المباراة.
وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة المصري أمس تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وخاض اللاعبون التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد صالح: كنت أول لاعب يوقع عقدًا مع الزمالك لمدة 6 مواسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.