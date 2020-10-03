هيثم عرابي: تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر

قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هو سبب واقعة تعدي فرجاني ساسي، على الحكم أمين عمر.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر".

وتابع: "يجب احترام عقول جماهير نادي الزمالك والأبيض نادي كبير".

ونشبت مشادة كبيرة عقب انتهاء مباراة الزمالك والمصري مع الحكم أمين عمر بسبب طرده لفرجاني ساسي خلال مجريات اللقاء، والذي حسمه الأبيض لصالحه بهدف نظيف. Advertisements وقال عمر والد الحكم أمين عمر في تصريحات تلفزيوينة عن تعدي ساسي على أمين عمر؟ كنت مع أمين وحضرت معه المباراة ، اللقاء كان مشدود للحساسية بين الفريقين، ونجلي سيطر على المباراة بشكل كامل".