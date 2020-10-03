موسيماني: أطلب من جماهير الأهلي العظيمة الدعم.. و7 سنوات أقل مدة لتدريب فريق

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن توليه مسئولية قيادة القلعة الحمراء، تُعد فرصة كبيرة له ولبلاده.

وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصلوا إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي، حيث بدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.‏

أضاف موسيماني، خلال لقاءه عبر قناة الأهلي: "تدريب الأهلي فرصة ليٌ وفرصة لجنوب إفريقيا أن نكون في هذا النادي العظيم، والأهم أنني هنا لكرة القدم، ولكي أصل بالنادي الأهلي إلى درجة أعلى".

تابع: "بالتأكيد أنا هنا في نادي كبير، وبدليل حصد بطولة الدوري المصري قبل نهايتها بأسابيع، ولكن أنا هنا أيضًا بثلاث بطولات توجت بهم هذا العام، مع صن داونز، فلذلك يمكننا جميعًا أن نفعل الكثير".

وواصل: "ولكن الأهم بالنسبة ليٌ هو تقدير الإدارة لوجودي هنا، وايضًا كابتن بيبو والإدارة يثقون بيٌ ويصدقون قدراتي في مساعدة الأهلي، وبالتأكيد أنا مدرب إفريقي ودارس جيدًا كرة القدم الإفريقية".

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استكمل: "ايضًا فزت ببطولة إفريقيا ولقد فزت بها من قبل، وأعلم لماذا أنا هنا وأيضًا قد لعبت كرة القدم من قبل".

أردف: "أنا محظوظ لأني توليت فريق الأهلي وهو في دور قبل النهائي لبطولة إفريقيا، لأن هذا الفرق أخذ مكاني في الصعود لدوري قبل النهائي مع صن داونز".

أوضح: "ولكنني الأن مع الأهلي لتخطي الدور قبل النهائي والفوز بالبطولة، ولكن أريد من الجميع أن يتفهم أننا في وقت ضيق جدًا ولدينا مباراة كل يومين ولكن أنا هنا لفترة طويلة، أعلم أنني قد وقعت على عقد لمدة عامين ولكن في تاريخي لم أدرب فريق لفترة أقل من 7 سنوات".

اختتم: "أنا واثق أنني هنا لفترة طويلة ولكن أريد كل الدعم من الجماهير، أعلم أن النتائج مهمة ولكن مع الصبر سنعمل من أجل بناء جيل قوي مع الأهلي".

يذكر، أن الأهلي مقبل على مباراة هامة أمام الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تُقام مباراة العودة في مصر يوم 23 من الشهر نفسه.