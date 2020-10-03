اليوم.. الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتقديم موسيماني مديرا فنيا لفريق الكرة

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى وسائل الإعلام، وذلك بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأعضاء الجهاز المعاون.

ويكشف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عن العديد من التفاصيل الخاصة بتعاقده مع الأهلي، وأحلامه وطموحاته مع نادي القرن الإفريقي.

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مران أبناء الرداء الأحمر الأول باستاد مختار التتش اليوم. ولاقي موسيماني إستقبالا جيدًا من بعض أعضاء النادي الذين حضروا للقلعة الحمراء، كما شهد المران حضور حسين السيد لاعب الأهلي بعد إنتهاء إعارته في تونس. وحرص موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي. Advertisements واصطحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات. وأعلن النادي الاهلي الخميس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين. وظهر محمود متولي، لاعب الفريق في النادي اليوم، الجمعة، على هامش المران المُقام حاليا باستاد التتش. وجاء ظهور متولي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع، قبل أن يظهر في النادي اليوم، ويعقد جلسة مع الجهاز الطبي للفريق، الذي حرص على الاطمئنان على اللاعب ومعرفة حالته. ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب بعد غدٍ الأحد، في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، التي توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي.

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