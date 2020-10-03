الأهلي في حاجة له.. تامر النحاس: رجب بكار الخيار الأول أمام من يفكر في تدعيم الجبهة اليمنى

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات لضم رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، لضمه في الموسم المقبل.

ويبحث الأهلي ضم لاعب في مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل، خاصة بعدما رفض أحمد فتحي، التجديد مع الفريق عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف تامر النحاس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اللعيب المُذاع عبر قناة إم بي سي مصر: "أي نادي سيحتاج ظهير أيمن سيكون رجب بكار هو الأول له سواء كان الأهلي أو الزمالك إذا كانوا في حاجة له".

تابع: "الأهلي من وجهة نظري يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيمن، ورجب بكار سيكون أحد أهم المرشحين لو النادي يحتاج بالفعل للاعب في مركز الظهير الأيمن".

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وواصل: "رجب بكار يلعب في نادي كبير اسمه بيراميدز وهو سعيد بتواجده معهم، ولكن إذا اتى له عرض رسمي وواضح سيتم التفاوض من خلال بيراميدز".

وعن المفاوضات مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر للمقاصة، من قبل الأهلي وبيراميدز قال: "أنا لست وكيله، ولكن رأي مشكلته الأكبر وجوده في مصر المقاصة والنادي يعاني حاليًا من مشاكل إدارية ومالية كثيرة".

اختتم: "ارتباط محمد إبراهيم بإيهاب جلال ورحيل المدرب عن تدريب المقاصة، والأداء الذي قدمه محمد في النصف الثاني من الدوري بعد استئنافه عقب فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا، كل هذا يستحق به أن ينضم لأكبر الأندية في مصر".