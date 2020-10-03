مساعدا موسيماني فى الأهلي: هدفنا ترك ذكرى طيبة وتاريخ مشرف مع الجماهير

وقال موسى ماتلابا محلل أداء الفريق عبر قناة الأهلي: "التواجد في الأهلي -أكبر فرق القارة- شرف كبير لي. هدفي هو أن تتذكرني جماهير الأهلي دائما بشكل جيد وأن أكون سببا في رسم البسمة على وجوههم".
فيما صرح كابيلو رانجوجا مخطط الأحمال: "شرف كبير لي أن أكون جزء من النادي الأهلي، واحد من أكبر الأندية في إفريقيا والعالم".
وواصل "أتمنى أن يكون بإمكاني المساعدة وأن أضع الأهلي في مكان أعلى مما هو فيه، الهدف هو الفوز بدوري الأبطال وأن ننافس في كأس العالم للأندية وسنقدم أفضل ما لدينا".
وكان الأهلي قد أعلن رحيل ريني فايلر مدرب الفريق السابق قائلا في بيانه: "بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة".
وأعلن الأهلي تعيين بيتسو موسيماني كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد لموسمين مقبلين.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد، وقاد موسيماني التدريبات مساء الجمعة بعد وصوله لتدريب الفريق.
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