حلم النصر يصطدم بقوة بيرسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. اليوم

يتطلع فريق النصر السعودي، لكتابة المجد، عندما يواجه نظيره بيرسبوليس الإيراني، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، بنصف نهائي منافسات دوري أبطال آسيا 2020، والتي تلعب بنظام التجمع في قطر.

وتأهل النصر إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت فرق السد القطري والعين الإماراتي وسباهان الإيراني برصيد 11 نقطة، ليواجه التعاون في دور الـ16 ويتجاوزه بهدف وحيد، ثم أهلي جدة في ربع النهائي وفاز عليه بهدفين دون رد.

في المقابل، صعد بيرسبوليس الإيراني إلى الدور ثمن النهائي بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت التعاون السعودي والدحيل القطري والشارقة الإماراتي ليواجه السد القطري في دور الثاني ويعبره بهدف وحيد قبل أن يلاقي باختاكور الأوزبكي ويهزمه بهدفين.

ويتمتع الفريق الإيراني بخبرة كبيرة في البطولة الآسيوية، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي يصل فيها للدور قبل النهائي خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتأهل للمباراة النهائية نسخة 2018 وخسر اللقب أمام كاشيما الياباني.

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