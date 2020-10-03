ديربي المحلة.. البلدية يواجه الغزل بدوري القسم الثاني

يواجه اليوم فريق بلدية المحلة منافسه غزل المحلة على ملعب طنطا في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة بحري. ويعتبر ديربي المحلة بين الغزل والبلدية أحد أشهر الديربيات وأقدمها في الدورى المصري وهما أكثر الأندية شهرة في محافظة الغربية ودائما ما تتسم بالندية والإثارة. ويسعي فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتأمين تواجده في جدول ترتيب المجموعة والابتعاد عن مراكز الخطر والهبوط للقسم الثالث. Advertisements علي جانب آخر يحاول فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد تحقيق الفوز والاستمرار في احتلال المركز الأول علي أمل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز . جدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر غزل المحلة مجموعة بحري برصيد 38 نقطة متساويا مع فاركو. كما تقام اليوم مباريات الجولة الـ 20 بمجموعة بحري بدوري القسم الثاني حيث يلعب المنصوره امام العاب دمنهور ، والأولمبي ضد مالية كفر الزيات ، وبيلا امام الحمام ، وابو قير للأسمدة ضد كرنس ، والرجاء أمام فاركو .

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