الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يسعى لتجاوز خيبة السوبر أمام فرايبورج

ويسعى بوروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد خسارة السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 3 - 2، الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى الخسارة أمام أوجسبورج بهدفين دون رد، في آخر مباراة بمسابقة الدوري.
في المقابل يطمح فرايبورج في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم بانتزاع الثلاث نقاط من أسود الفيستيفيال، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا.
ويحتل فرايبورج المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الـ 11.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، فيردر بريمين مع أرمينا بيلفيلد، آينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم، بوروسيا مونشجلادباخ، شتوتجارت مع باير ليفركوزن، لايبزيج مع شالكه.
يذكر أن الحكومة الألماني تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير في الوقت الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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