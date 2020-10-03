وادي دجلة يستضيف أسوان في الدوري المصري

يستضيف فريق وادي دجلة منافسه اسوان اليوم علي ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الممتاز .

ويسعي فريق وادي دجلة لمواصلة النتائج الايجابية التى بدأها امام فريق الانتاج الحربي الجولة الماضية حيث فاز بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف لتحسين مركزه في جدول ترتيب المسابقة .

علي جانب اخر يحاول فريق اسوان بقيادة احمد كشري مواصلة الانتفاضة القوية في الدورى منذ توليه المهمة حيث حقق الفوز علي الانتاج الحربي وطنطا والزمالك وخسر امام الجونة والمصري البورسعيدي .

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ويحتل فريق وادي دجلة المركز ال15 في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 31 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .

ويلعب اليوم في الدورى المصري فريق اف سي مصر امام انبي في تمام الساعة الثالثة عصرا كما يلعب فريق مصر المقاصة امام بيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

وكان النادي الاهلي توج بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (1-0)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.