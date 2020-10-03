يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخاض مانشستر سيتي مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.
وبدأ مانشستر سيتي بقيادة جوسيب جوارديولا الدير الفني، بتحقيق الفوز على وولفرهامبتون بنتيحة 3-1، ثم خسر بخماسية مقابل هدفين على يد ليستر سيتي، في المباراة الماضية.
في المقابل، قدم ليدز الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، مستويات رائعة حتى الآن، وبدأ مشواره في البريميرليج بالخسارة أمام ليفربول بنتيجة 4-3، ثم فاز على فولهام 4-3، وشيفيلد يونايتد بهدف دون رد.
ويحتل ليدز المركز السابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانشستر سيتي في ضيافة ليدز يونايتد بـ الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.