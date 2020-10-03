الرياضة

برشلونة يتعاقد مع الأمريكي سيرجينيو دست

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع الأمريكي سيرجينو دست الظهير الأيمن لأياكس أمستردام الهولندي.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: ”يعلن نادي برشلونة تعاقده مع الظهير الأمريكي سيرجينو دست لمدة 5 مواسم“.

وأضاف البيان: ”سيدافع اللاعب عن قميص البلوغرانا حتى موسم 2024-2025، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 21 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات إضافية“.

Advertisements


وأكد النادي الكتالوني في بيانه أن قيمة الشرط الجزائي التي تم وضعها في عقد اللاعب الأمريكي الشاب بلغت 400 مليون يورو.

ويأتي التعاقد مع دست من أجل تعويض رحيل الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو عن صفوف برشلونة متجهًا إلى وولفرهامبتون الإنكليزي.

وكالات

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يتعاقد مع الأمريكي سيرجينيو دست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا