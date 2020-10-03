لاعب النجم الساحلي كريم لعريبي ينضم رسميا الى نيم الفرنسي

وقع اللاعب الجزائري للنجم الرياضي الساحلي ، كريم لعريبي رسميا على عقد انضمامه الى فريق نيم الفرنسي. وسيمتد العقد الى موفى جوان 2023 ، وسيحمل اللاعب القميص رقم 13.

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