مرتزقة.. نادي ديروط يفرض عقوبات على لاعبين هربوا من لقاء الإعلاميين

أكد محمد صلاح رئيس نادى ديروط الرياضي صحه واقعه رفض اللاعبين التواجد بالتدريبات الجماعية وإمتناعهم عن خوض لقاء الجولة الماضية امام فريق الاعلاميين ضمن منافسات الجولة ال31 من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وأضاف رئيس النادي في تصريحات خاصة : انه سيتم اخذ كافة الإجراءات التى تضمن حق النادي بعد تمرد اللاعبين وخروجهم عن النص في وقت صعب يعيشه النادي .

وقرر مجلس إدارة نادى ديروط خصم جميع المستحقات الماليه للاعبين الهاربين والمتمردين المتبقيه لدى النادى ومنع اللاعبين من الدخول للنادي حتي لم انضمو الي فريق ضيف

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كما قرر النادي عرض الاعبين للبيع وهم احمد منصور-محمود مرجان- عادل السيد -سعد رجب .

كما تم تحويل الايصالات الماليه والامانه للمستشار القانونى للنادى لإتاخذ الإجراءت اللازمه تجاه كلا من (محمد فوزى-عرفه شعبان - احمد تيمور) ، وتم صرف مكافاة استثنائه للاعبين الذين ادوى مباراة الإعلاميين ورفضوا الانسياق وراء المرتزقة والهاربين .

وقد سادت حالة من الاستياء والغضب بين لاعبي فريق ديروط، أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد؛ بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ولكن سرعان ماتفاقمت الأزمة، وانتهت باعتداءات، وطرد للاعبي الفريق من مسكنهم علي حسب تصريحات لاعبي الفريق ،الذي نفاها محمد صلاح رئيس نادي ديروط .