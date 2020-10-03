أكد محمد صلاح رئيس نادى ديروط الرياضي صحه واقعه رفض اللاعبين التواجد بالتدريبات الجماعية وإمتناعهم عن خوض لقاء الجولة الماضية امام فريق الاعلاميين ضمن منافسات الجولة ال31 من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد .
وأضاف رئيس النادي في تصريحات خاصة : انه سيتم اخذ كافة الإجراءات التى تضمن حق النادي بعد تمرد اللاعبين وخروجهم عن النص في وقت صعب يعيشه النادي .
وقرر مجلس إدارة نادى ديروط خصم جميع المستحقات الماليه للاعبين الهاربين والمتمردين المتبقيه لدى النادى ومنع اللاعبين من الدخول للنادي حتي لم انضمو الي فريق ضيف
كما قرر النادي عرض الاعبين للبيع وهم احمد منصور-محمود مرجان- عادل السيد -سعد رجب .
كما تم تحويل الايصالات الماليه والامانه للمستشار القانونى للنادى لإتاخذ الإجراءت اللازمه تجاه كلا من (محمد فوزى-عرفه شعبان - احمد تيمور) ، وتم صرف مكافاة استثنائه للاعبين الذين ادوى مباراة الإعلاميين ورفضوا الانسياق وراء المرتزقة والهاربين .
وقد سادت حالة من الاستياء والغضب بين لاعبي فريق ديروط، أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد؛ بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ولكن سرعان ماتفاقمت الأزمة، وانتهت باعتداءات، وطرد للاعبي الفريق من مسكنهم علي حسب تصريحات لاعبي الفريق ،الذي نفاها محمد صلاح رئيس نادي ديروط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتزقة.. نادي ديروط يفرض عقوبات على لاعبين هربوا من لقاء الإعلاميين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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