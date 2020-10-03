قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال.. النصر السعودي يتفوق على بيرسبوليس الإيراني

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية اليوم، السبت مواجهة من العيار الثقيل بين النصر السعودي وبيرسبوليس الإيراني، على ستاد جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة النصر ضد بيرسبوليس في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، تذاع عبر قناتي الكأس 3 وبي إن سبورت 7.

النصر ضد بيرسيبوليس:

ويسعى النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواصلة كتابة التاريخ بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل إلى المباراة النهائية.

في المقابل يطمح بيرسبوليس في تكليل مشواره المميز في البطولة بانتزاع انتصارا ثمينا من العالمي، وخطف بطاقة التأهل.

كان النصر تأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على التعاون بهدف نظيف في المباراة الماضية، بينما صعد بيرسبوليس على باختاكور الأوزبكي بهدفين دون رد.

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وسيضمن الفائز في مباراة اليوم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي ستقام في الصين.

النصر يتفوق على بيرسبوليس:

وسبق وأن ألتقى النصر نظيره بيرسبوليس في 3 مواجهات بدوري أبطال آسيا، فاز العالمي في مواجهتين، مقابل لقاء للفريق الإيراني.

وسجل النصر 7 أهداف في مرمى بيرسبوليس خلال الثلاث مواجهات، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.

ويعد الغاني أوهين كيندي لاعب النصر السابق هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.