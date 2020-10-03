بعد إصابة مانى بكورونا.. صحفي إنجليزي يطمئن المصريين بشأن حالة محمد صلاح

طمأن مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو الجماهير المصرية بشأن حالة النجم المصري
لاعب الريدز.
وتابع:" محمد صلاح بحالة جيدة، وشارك في تدريبات ليفربول، أمس، الجمعة".
وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله " هاتريك".
وينافس صلاح على جائزة أفضل هدف كلا من أوباميانج " آرسنال" ورياض محرز " مانشستر سيتي" ، وريس جيمس " تشيلسي"، وبيريرا " وست بروميتش" وجيمس ماديسون " ليستر سيتي" وراشفورد " مانشستر يونايتد، وجاك هاريسون " ليدز يونايتد".
ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي " بريميرليج" برصيد 3 أهداف.
يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، خلف ليستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.
ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا، غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
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