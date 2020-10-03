ومن المقرر أن يغلق سوق الإنتقالات الصيفية في إسبانيا، بعد غدا الاثنين الموافق 5 أكتوبر.
ولم يبرم فريق ريال مدريد أي صفقة صيفية حتى الآن، حيث أكد زيدان الدين زيدان المدير الفني للملكي منذ أيام قليلة قناعته بإمكانيات جميع اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليا.
وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن زيدان تواصل بنفسه مع حسام عوار من أجل اقناعه بالانضمام إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأضافت الصحيفة، أن ميشيل أولاس رئيس نادي ليون سبق وأن صرح أن 2 أكتوبر هو آخر موعد للسماح برحيل أي لاعب عن صفوف الفريق.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ حسام عوار 49.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
ويستعد فريق ريال مدريد حاليا لمواجهة ليفانتي المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل 48 ساعة من إغلاق الميركاتو.. ريال مدريد يتحرك لحسم أولى صفقاته الصيفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.