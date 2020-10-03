تريزيجيه عن مواجهة محمد صلاح: يوم خاص في مصر.. وسأتحدث معه قبل المباراة

ويستعد أستون فيلا بقيادة الدوليين المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لمواجهة ليفربول " صلاح"، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وقال تريزيجيه عن مواجهة محمد صلاح في تصريحات لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية:" مواجهة محمد صلاح يوما خاصا في مصر، لعبت معه 7 سنوات في صفوف المنتخب الوطني، ألعب على اليمين واليسار ووصلنا معا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وشاركنا معا في كأس العالم بالعام التالي".
وتابع:" مواجهة ليفربول ستكون صعبة بسبب ما يقدمه ليفربول في الوقت الحالي، لكننا مستعدون لتقديم أي شيء من أجل أستون فيلا، لدينا فريق قوي الآن، وبإمكاننا تحقيق شيئا هذا الموسم.
وواصل:" أنا ومحمد صلاح أصدقاء، كنا نلتقي في لندن خلال الإجازات، ربما لتناول العشاء معا رفقة أحمد المحمدي ومحمد النني وأحمد حجازي، لسنا زملاء فقط، نعرف عائلات بعضنا، ونعرض كل شيئ عن بعضنا ايضا".
وأشار:" سأتحدث مع محمد صلاح قبل المباراة، لكن حديثنا سيكون مجرد مزاح فقط وسوف نناقش أمورا أخرى لإزالة الضغوط".
وعن فترة أزمة كورونا قال تريزيجيه:" لقد كانت فترة عصيبة، قضيت 3 أشهر في شقتي، ولم أستطيع العودة إلى مصر لرؤية أمي وأخى وأختي، لكنني قلت لنفسي إن لدي حلم واضطررت للعمل هنا، ومن حسن الحظ أن زوجتي وإبني متواجدين معي".
وأوضح:" أحرص دائما على التدريب، عندما عدت إلى مصر عقب نهاية الموسم لقضاء أجازة قصيرة مع أهلي، كنت في الثامنة صباحا أستقيظ قبل الجميع، لأركض على الشاطئ ثم أتدرب في الجيم".
واختتم:" إذ لم أشعر أنني أتدرب بشكل جيد، لا أستطيع تناول الطعام أو النوم بشكل جيد، كل يوم يجب أن أعمل بجد لأتمكن من إخبار نفسي أنني استحق الطعام وأحظى بوقت ممتع".
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