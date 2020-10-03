محسن صالح يكشف مفاجأة بشأن تدريب موسمياني لـ الأهلي

كشف الكابتن محسن صالح عضو لجنة التخطيط بالأهلي عن مفاجأة فى تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تدريب النادى الأهلى.

وقال محسن صالح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا لتقديمه لوسائل الإعلام إن الكابتن محمود الخطيب أثناء الاستقرار على اختيار موسيمانى أجرى اتصالا تليفونيا بالمدرب للاستطلاع والتعرف على رأيه وحينها وجد ترحيبا كبيرا من المدرب وهو ما زاد من الرغبة فى التعاقد مع المدرب بيتسو موسيماني.

وأوضح محسن صالح أن الكابتن الخطيب طلب من موسيمانى إنهاء علاقته مع نادي صن داونز بشكل ودى خاصة أن الاهلى لا يلجأ إلى خطف أى مدرب من فريقه.