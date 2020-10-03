سيد عبد الحفيظ: كل الدعم لـ موسيماني.. والنجاح في انتظارك مع الأهلي

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بقرار مجلس الإدارة، بتعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للمارد الأحمر.
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم موسيماني مديرا فنيا لفريق الأهلي:" سندعم موسيماني خلال رحلته مع الأهلي، والنجاح سيكون بانتظاره".
وحضر المؤتمر الصحفي اليوم بيتسو موسيماني وجهازه المعاون ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.
وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصل إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي بشكل رسمي بعد توقيعه موسمين.
وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدٍا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع موسيماني أمس، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من الامور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.
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